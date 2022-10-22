Преобразование Вуктыла в муниципальный округ ускорят

Мэрия Вуктыла опубликовала на портале общественного обсуждения проект решения местного совета депутатов об изменении статуса — с городского округа на муниципальный округ. Там же сообщается, почему внести эти изменения нужно как можно скорее.

Требование стать муниципальным округом вместо городского, если плотность населения не соответствует статусу городского округа, появилось в российском законодательстве еще в 2019 году. Идеальный срок такого изменения - 2022-2023 годы, потому что в 2024 году сделать это будет невозможно из-за выборов президента. В этот период запрещено изменять муниципальное устройство даже формально.