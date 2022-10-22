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Создателям финансовой пирамиды из Сыктывкара не удалось обжаловать приговор

Создателям финансовой пирамиды из Сыктывкара не удалось обжаловать приговорИз архива "Про Город Сыктывкар"

Руководители кооператива "Народная касса" попытались обжаловать приговор суда, но безуспешно. 

По приговору суда создателей пирамиды признали виновными в незаконном создании юрлица, мошенничестве в крупном размере и отмывании денег. За все время работы кооператива пайщиков обокрали на 130 миллионов рублей. 

В качестве наказания суд назначил сообщникам реальные тюремные сроки на 8, 6 и 7 лет 9 месяцев, кроме этого каждый получил штрафы и запрет на организационную и распорядительскую деятельность.

Однако такое наказание не утроило осужденных и они обратились в верховный суд, который все равно оставил приговор без изменения.

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