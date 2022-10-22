Создателям финансовой пирамиды из Сыктывкара не удалось обжаловать приговор

Руководители кооператива "Народная касса" попытались обжаловать приговор суда, но безуспешно. По приговору суда создателей пирамиды признали виновными в незаконном создании юрлица, мошенничестве в крупном размере и отмывании денег. За все время работы кооператива пайщиков обокрали на 130 миллионов рублей.

В качестве наказания суд назначил сообщникам реальные тюремные сроки на 8, 6 и 7 лет 9 месяцев, кроме этого каждый получил штрафы и запрет на организационную и распорядительскую деятельность.