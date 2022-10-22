В Коми вновь повысят стоимость электроэнергии

Тарифы на электричество в Коми уже увеличивать 1 июля 2022 года. Тогда рост составил 3,6-3,8%. При этом цены не должны были меняться до 30 июня 2023 года. Однако в сентябре власти России решили перенести индексацию тарифов ЖКХ на 1 декабря 2022 года. Также в правительстве обещают, что после этого повышения цен не будет до 2024 года.

Судя по проекту приказа об установлении цен за электричество, который опубликовал Комитет Коми по тарифам, рост цен составит от 8% до 8,3%. Это предварительные цены и они еще могут измениться в процессе рассмотрения и утверждения.