В Сыктывкаре велосипедист напал на машину пенсионера

Пресс-служба МВД по Коми сообщает, что в столице Коми задержали подозреваемого в порче чужого имущества.
Сыктывкарец 1956 года рождения обратился в полицию с рассказом, что его автомобиль Renault Duster испортил неизвестный ему мужчина. Общую сумму ущерба пенсионер оценил больше чем в 63 тысячи рублей.
Выяснилось, что напавший на машину мужчина переезжал дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе прямо на велосипеде. Водитель "Рено" жестом продемонстрировал свое раздражение от такого нарушения правил дорожного движения. В ответ велосипедист бросил свой транспорт и побежал к машине сыктывкарца. Он заблокировал двери, это разозлило велосипедиста еще сильнее и он разбил окно водительской двери и помял саму дверь ударами ног.
Несдержанного велосипедиста задержали сразу и доставили в отдел полиции. Это оказался ранее судимый сыктывкарец 1986 года рождения, в содеянном он признался. На велосипедиста завели уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества", по ней он может получить тюремный срок до двух лет.