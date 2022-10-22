В Сыктывкаре велосипедист напал на машину пенсионера

Пресс-служба МВД по Коми сообщает, что в столице Коми задержали подозреваемого в порче чужого имущества. Сыктывкарец 1956 года рождения обратился в полицию с рассказом, что его автомобиль Renault Duster испортил неизвестный ему мужчина. Общую сумму ущерба пенсионер оценил больше чем в 63 тысячи рублей.

Выяснилось, что напавший на машину мужчина переезжал дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе прямо на велосипеде. Водитель "Рено" жестом продемонстрировал свое раздражение от такого нарушения правил дорожного движения. В ответ велосипедист бросил свой транспорт и побежал к машине сыктывкарца. Он заблокировал двери, это разозлило велосипедиста еще сильнее и он разбил окно водительской двери и помял саму дверь ударами ног.