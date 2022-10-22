Львы разберутся в финансах, Овны будут решать чужие проблемы: гороскоп на 22 октября

Овен рискует весь день провести за решением чужих проблем и вопросов. Из-за этого собственные дела и планы могут оказаться на время отодвинутыми на второй план. Зато, помогая другим, Овен имеет шанс приобрести новых друзей и союзников. А это тоже неплохо.

Телец может удивить всех, в том числе и себя, организаторскими способностями. То, на что вчера окружающих пришлось бы долго уговаривать, сегодня у Тельца может получиться без лишних усилий. Проснувшийся у Тельца дар убеждения будет подкреплен яркостью позитивных эмоций, сочетающихся с безупречной логикой.

Гороскоп на 22 октября 2022 года — БЛИЗНЕЦЫ

Девизом Близнецов вполне могут стать слова: «Важней всего порядок в доме». И это относится не только к уборке помещения, но и к порядку в личных делах. Для Близнецов это отличное время для того, чтобы укрепить отношения с близкими или устранить недоразумения, которые, возможно, накопились в семье на этот момент. И благоустройством дома им тоже заняться не помешает.

Гороскоп на 22 октября 2022 года — РАК

Залог успеха Рака – это последовательность и постепенность, благо именно к этому его и склоняют звезды гороскопа. Ум будет работать четко и быстро, да и вообще дела обещают идти как по маслу. В общении Рак вполне может удивить окружающих своим здравомыслием и рассудительностью. В делах это принесет ему немало пользы, а вот у любимого человека, увы, способно вызвать зевоту.

Гороскоп на 22 октября 2022 года — ЛЕВ

Перед Львом встанет необходимость разобраться в своих финансах. Желательно не откладывать эти дела на потом, потому что более удобного времени не будет еще долго. Очень полезным для Льва будет сесть за стол и расписать свои основные планы на ближайшее будущее, обратив особое внимание на графу расходов и доходов. Вероятность того, что эти планы окажутся удачными, очень высока.

Гороскоп на 22 октября 2022 года — ДЕВА

Деве захочется во всем видеть логику и смысл, жаль только, что окружающие не обязательно будут разделять такие ее настроения. Ничего страшного, занимайтесь спокойно своими делами, и все пойдет как по маслу. Дева будет особенно удачлива в делах, требующих последовательности и логичности, вот и не надо тратить лишних эмоций ни на что другое.

Гороскоп на 22 октября 2022 года — ВЕСЫ

Весы предпочтут поставить стену между собой и окружающей действительностью. Мир пусть сходит с ума, как ему хочется, – Весы же будут заниматься своими собственными делами, несмотря ни на что. Вообще, весь этот мир не стоит того, чтобы на него отвлекаться. Ну, разве что поговорить немного о его странностях и недостатках.

Гороскоп на 22 октября 2022 года — СКОРПИОН

У Скорпиона появится шанс организовать любое шоу. Вопрос только в том, что это будет за шоу – красивое представление с массой зрителей или банальная семейная сцена с битьем посуды и разговорами на повышенных тонах. В любом случае, артистические способности у Скорпиона будут на высоте. Осталось только найти им симпатичное применение.

Гороскоп на 22 октября 2022 года — СТРЕЛЕЦ

На повестке дня у Стрельца будут стоять вопросы, связанные с организацией и дисциплиной. Все, что не вписывается в установленные нормы и правила, может вызывать у Стрельца активное неприятие. Постарайтесь, чтобы это не переросло в раздражение. А если не хотите прослыть моралистом, не пытайтесь читать окружающим мораль.

Гороскоп на 22 октября 2022 года — КОЗЕРОГ

Козерогу очень не мешает найти время для того, чтобы организовать какой-нибудь дружеский междусобойчик. Еще лучше устроить совместный поход с друзьями на какое-то мероприятие. Хоть в театр, хоть на выставку или в кино – главное, чтобы тема была интересная. В этом случае теплая дружеская атмосфера и позитивные эмоции Козерогу гарантированы.

Гороскоп на 22 октября 2022 года — ВОДОЛЕЙ

Водолею категорически противопоказано любое общение с начальством. Если же начальство, как назло, решит вызвать вас «на ковер», провести какую-то беседу или пообщаться с вами по телефону, придумайте любую отговорку. В противном случае, общение с начальством у Водолея может плавно перетечь в разговор на повышенных тонах, а затем и в увольнение.

Гороскоп на 22 октября 2022 года — РЫБЫ

Перед Рыбами встанут два небезызвестных вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?». Вот только если на второй вопрос шансы найти ответ невысоки, то что касается поиска виноватых, здесь у Рыб сложностей не предвидится. Мысли о справедливости, а также о том, кому и как следует поступать, то и дело будут отвлекать Рыб от собственных планов. Так может и бог с ним, с поиском виноватых? Не лучше ли заняться своими делами?