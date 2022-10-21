Названа популярная крупа, которая на самом деле может быть опасна

Врач-диетолог Алексей Ковальков назвал одну из самых популярных круп, которая в чистом виде может быть вредна для здоровья. Это самый обычный рис. Как не сделать себе хуже, употребляя этот продукт, он рассказал PRIMPRESS.

Основная опасность риса — это содержание в нем крахмала. По словам эксперта, если промыть зерна и капнуть в воду йод, то можно увидеть, что вода буквально почернела, так как с ним в реакцию вступит крахмал.