Сыктывкарца, который заказал поджог двери квартиры полицейского, арестовали

В столице Коми арестовали мужчину, которого подозревают в заказе поджога квартиры полицейского. Об этом заявили в пресс-службе судов республики.

Напомним, ранее в полицию обратился страж порядка, который заявил, что кто-то поджег дверь в его квартиру. Оказалось, что исполнителями были двое жителей эжвы, один из которых уже был судим, а второй не попадал в поле зрения МВД. Тогда один из них рассказал, что поджог был заказным, и за это им полагалась оплата.