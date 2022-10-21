В Коми обдумывают возможность выдачи стипендий деятелям культуры и искусства

В Республике Коми идет процесс обсуждения проекта постановления о государственных стипендиях в области культуры и искусства, сообщает пресс-служба администрации главы Коми. В целях государственной поддержки деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов и творческой молодежи Республики Коми, повышения престижа творческих профессий и специальностей Правительство Республики Коми постановило учредить стипендии в размере 3000 и 1500 рублей.

Предполагается двадцать стипендий для выдающихся деятелей культуры и искусства в размере 3 000 рублей и двадцать стипендий для творческой молодежи в размере 1 500 рублей каждая. Выплата будет производиться за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год, предусматриваемых Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики Коми на реализацию государственной программы Республики Коми «Развитие культуры и туризма».