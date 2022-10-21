В российских аптеках заявили о дефиците популярных антибиотиков

В российских аптеках начали заканчиваться антибиотики. Речь идет о таких препаратах, как "Амоксиклав", "Аугментин", "Экоклав" и "Панклав", передают "Известия".

Ассоциация независимых аптек сообщает, что последняя последние поставки были в июне-июле, после чего у поставщиков лекарства закончились. Эксперты утверждают, что причиной стал резкий скачок спроса, что может быть связано с закупками для мобилизованных, а также сезонную заболеваемость.