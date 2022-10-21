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Мобилизованным жителям Коми объяснили, как приостановить взыскания по долгам

Мобилизованным жителям Коми объяснили, как приостановить взыскания по долгам

Приставы рассказали, как приостановить производство по долгам, если жителя Коми призвали на службу. Согласно закону, это можно сделать, подав заявление. Для этого существует несколько способов.

Проще и быстрее всего подать его можно в призывном пункте военкомата. Также это возможно в отделении судебных приставов, где ведется конкретное производство. Еще один способ — личный кабинет на портале Госуслуг, а также через интернет-приемную на сайте УФССП по Коми.

В случае, если мобилизованный гражданин не успел подать заявление лично, это могут сделать его родственники или доверенные лица. Дли этого им нужно обратиться в отделение судприставов, где ведется производство. К заявлению необходимо приложить справки из военкомата, которые подтверждают факт призыва.

Консультацию можно получить по телефону 8 (8212) 28-79-86.

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