Жительница Коми заразилась в больнице ковидом и отсудила компенсацию

Жительница Коми отсудила у больницы почти 40 тысяч рублей за то, что заразилась в ней коронавирусом, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

12 февраля 2021 года женщину, у которой не было контактов с больными ковидом, положили в кардиодиспансер. Тест на ковид пациентки тоже был отрицательным. однако 19 февраля женщина получила новый, но уже положительный тест на коронавирус.