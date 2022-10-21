Жительница Коми заразилась в больнице ковидом и отсудила компенсацию

Жительница Коми отсудила у больницы почти 40 тысяч рублей за то, что заразилась в ней коронавирусом, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.
12 февраля 2021 года женщину, у которой не было контактов с больными ковидом, положили в кардиодиспансер. Тест на ковид пациентки тоже был отрицательным. однако 19 февраля женщина получила новый, но уже положительный тест на коронавирус.
После этого в больнице провели проверку и выяснили, что в ней нарушали санэпидем правила, с врача выскали 25 тысяч рублей в качестве штрафа.
Кроме этого комиссия выявила еще 49 случаев заражения ковидом с 3 февраля по 7 апреля 2021 года. В итоге женщине удалось отсудить 35 тысяч рублей в качестве компенсации.