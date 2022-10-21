Метель и снегопады: синоптики дали прогноз на выходные в Коми

Осень плавно подошла к своему завершению и в эти выходные жителей Коми ожидают два дня, полных холодного порывистого ветра и снегопадов. Такой прогноз дали синоптики ЦГМС республики.
Как рассказали метеорологи, суббота и воскресенье будут облачными, хоть и с небольшими прояснениями. 22 октября ожидаются осадки, которые выпадут в основном в виде снега. Относительно сухо и ясно будет только на юго-западе региона.
23 октября начнется с ночных снегопадов, которые могут перейти в умеренные и небольшие дневные осадки в виде мокрого снега. Ветер сменится на западный и при скорости в 6-11 метров в секунду будет достигать порывов в 15 метров в секунду. Также вероятна метель. Ночные температуры сохранятся в районе 0…-5 градусов, а днем потеплеет до -1…+4С.