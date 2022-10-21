"Не берите ни в коем случае": в Роскачестве назвали опасные продуктовые марки

Как выяснилось, в продукции марок "Аннушкина ферма" и "Молочный фермер" содержатся бактерии группы кишечной палочки. К тому же, в этих брендах превышено содержание дрожжей. Выявленные нарушения свидетельствуют о нарушении технологии производства , хранения и транспортировки продукта.

Роскачество продолжает проверять качество продуктов на полках российских магазинов. На этот раз эксперты проанализировали сметану, и результаты оказались неутешительными. 17% марок оказались небезопасными.

Но и это еще не все: 26% образцов сметаны получили нарекания за вкус, запах и консистенцию Сметана Ваша ферма имела сырный запах и вкус, а 7 утра и Отборная оказались рыхлыми. В сметане Из лавки ощущался запах дрожжей.

К тому же, в уже упомянутой сметане Аннушкина ферма нашли фитостерины, содержание которых в продукте говорит о том, что изготовитель использовал при производстве растительные жиры. Там же специалисты обнаружили крахмал, а масса пачки оказалась меньше заявленной. Вместо 500 грамм в пачке находилось лишь 482.

Второй сметаной, которая оказалась фальсификатом, стала "Отборная". Массовая доля молочного жира у данной сметаны не соответствовала требованиям законодательства: 38,3% вместо 100%.

Но были и бренды, которые полностью отвечают всем требованиям законодательства. Это марки "Эконива", "Снежок», "Село зеленое", "Любимое молоко", "Зеленый луг", "Бабулины продукты", "Молочный родник", "Северная долина", а также "Алтайская буренка", "Белый замок", "Нытвенская", "Кунгурская" и "Вемол".