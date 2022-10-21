Сыктывкарцам рассказали, куда можно пожаловаться на гололед

Первый большой снегопад в столице Коми ожидаемо стал причиной появления наледи на дорогах и тротуарах города. Коммунальные службы отреагировали оперативно и направили разбираться с этим явлением сразу пять машин с противоголоедными материалами.

Как рассказали в "Дорожном хозяйстве", в ночь с 20 на 21 октября в городе и правда, повсеместно образовался гололед. На борьбу с ним выехали пять комбинированных машин . Четыре из них работают в городе и одна на территории Лесозавода.