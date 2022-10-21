За сутки в Сыктывкаре произошло более 10 аварий

Переменчивая погода, установившаяся в регионе, с осадками и ночными заморозками, приводит к утреннему обледенению проезжей части, а впереди – первые заморозки. Влага, проникающая в микронеровности дорожного полотна, застывает под воздействием низкой температуры. При этом, даже чистый и сухой на вид асфальт становится очень скользким. Именно такие условия способствуют возникновению дорожных аварий.

Так, в ночь с 20 на 21 октября т.г. на территории г. Сыктывкара произошло более 10 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Кроме того, 21.10.2022 около 07 часов 50 минут водитель, 1981 года рождения, управляя личной автомашиной Ниссан Марч, двигаясь по ул. Ручейной со стороны ул. Лесопарковой в направлении ул. Дырносской, на перекрестке ул. Ручейная и ул. Панева, выполняя маневр поворота направо, не справилась с управлением, выехала на полосу дороги предназначенную для встречного движения, в результате чего совершила столкновение с автомашиной Ваз-2113, под управлением водителя, 1978 года рождения, которая двигалась во встречном направлении. В результате ДТП пострадала водитель автомашины Ваз, которая с диагнозом ЧМТ и СГМ была госпитализирована в медицинское учреждение.

Столичная Госавтоинспекция обращается к автомобилистам о необходимости выбирать правильный скоростной режим и помнить о соблюдении дистанции. Чтобы обезопасить себя и других участников дорожного движения водителю необходимо, в первую очередь, заменить летние шины на зимние ошипованные и, конечно же, выбирать скорость, обеспечивающую постоянный контроль над движением автомобиля, возможность выполнить торможение и остановится в любой момент, без потери управляемости. Поэтому управлять машиной в таких условиях необходимо плавно, заранее рассчитывая свои действия, обязательно соблюдая дистанцию и боковой интервал. Если вы чувствуете, что ваши водительские навыки недостаточны для вождения в сложных условиях, воздержитесь от поездок по загородным дорогам в темное время суток и в утренние часы. Если вы не уверены в полной исправности своего автомобиля — убедитесь в отсутствии неполадок в тормозной системе и подвеске вашего автомобиля, они могут привести к аварии, даже если за рулем профессионал. Необходимо заблаговременно позаботиться о смене типа шин и не выезжать на личном автотранспорте, если он не подготовлен к движению по гололеду.

Помните, что Вы рискуете стать инициатором дорожно-транспортного происшествия, в котором могут пострадать другие участники дорожного движения.

Пешеходов ГИБДД просит быть предельно осторожными при переходе проезжей части и на остановках маршрутного транспорта.

