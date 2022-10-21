Экс-руководителю МФЦ Коми не удалось выйти из-под домашнего ареста

Сейчас фигурантка дела находится под домашним арестом, но просит выпустить ее на свободу. Суд выслушал жалобу, но в удовлетворении просьбы отказал.

Напомним, Наталью Жегунову обвиняют в присвоении средств в особо крупном размере, к тому же организованной группой. Известно, что в 2020 году она забрала средства, которые выделили на премии работникам учреждения. Свою вину она не признает.