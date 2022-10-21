Сыктывкарец попытался ограбить офис микрофинансовой организации

Заместитель прокурора г. Сыктывкара утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, а также применением предмета, предмета, используемого в качестве оружия).

По версии следствия, 13 августа 2022 года около 17 часов в офис «Отличные наличные», расположенный на одной из центральных улиц Сыктывкара, вошел мужчина в медицинской маске и солнечных очках. В офисе он подошел к столу, за которым сидела сотрудница, смахнул со стола все документы и офисную технику, достал из кармана нож и, направив его в сторону девушки, потребовал передать ему всю имевшуюся наличность. Напуганная сотрудница выполнила требование, после чего нападавший отвел ее в подсобное помещение, усадил на стул, связал руки скотчем, после чего покинул место преступления. Ущерб микрокредитной компании составил почти 43 тыс. рублей.

Установить личность злоумышленника не составило для полиции особого труда, поскольку ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. После освобождения в 2021 году из мест лишения свободы сыктывкарец находился под административным надзором.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд. Расследование по делу осуществлено УМВД России по г. Сыктывкару.