Сбербанк зафиксировал двукратный рост в сервисе рассрочки для бизнеса

«Онлайн-продажи в сегменте B 2 B сегодня находятся на восходящем тренде. Мы связываем это с увеличением количества и активным развитием отраслевых B 2 B -маркетплейсов для компаний сельскохозяйственной, металлургической и транспортной отраслей. Наш сервис "Рассрочка для бизнеса", с одной стороны, помогает предпринимателям получить быстрый доступ к финансовым средствам, а с другой — повышает конкурентоспособность онлайн-площадок поставщиков продукции. Уже сейчас к сервису подключено 55 партнеров, а число предпринимателей, которые пользуются рассрочками составило почти 4 тысяч компаний».

Объем открытых лимитов, выданных через сервис Сбербанка для предпринимателей «Рассрочка для бизнеса» , превысил 6,5 млрд рублей. При этом за 3 квартал было оформлено 2 тысячи рассрочек на 4 млрд рублей. По сравнению со вторым кварталом портфель вырос в два раза.

Воспользоваться рассрочкой просто. Достаточно авторизоваться на маркетплейсе по СберБизнес ID , при оформлении заказа выбрать способ оплаты «В рассрочку», подписать кредитный договор (если кредитная линия ещё не открыта) и нажать кнопку «Оплатить».

Сервис доступен ИП и ООО с расчётным счётом в Сбербанке, которые открыли бизнес не менее 6 месяцев назад, за прошедший год получили выручку не более 800 млн рублей и не имеют действующего кредита в банке.

Беспроцентный период составляет 30 дней. Лимит для регулярных заказов — 3 млн рублей. Как только клиент возвращает банку всю потраченную сумму, лимит восстанавливается — его снова можно потратить, и так неограниченное количество раз.