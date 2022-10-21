Сотрудники Росгвардии по Коми посетили музей истории МВД

В преддверии 70-летия со дня образования подразделений вневедомственной охраны вновь поступившие на службу росгвардейцы посетили музей истории МВД по Республике Коми.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми посетили музей истории МВД, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Коми.

В ходе экскурсии главный хранитель фонда культурного центра МВД по Республике Коми Марина Суворова рассказала об истории службы органов внутренних дел Республики Коми, о заслуженных работниках и о подвигах сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Росгвардейцы познакомились с представленным в музее оружием, которое ранее находилось на вооружении стражей порядка, а также уникальными артефактами времен Великой Отечественной войны, которые многие годы собирались музеем МВД.

Особое внимание новоиспеченных сотрудников привлекла часть экспозиции, посвященная деятельности вневедомственной охраны. В ней были представлены различные средства охраны и приборы сигнализации, используемые при несении службы много лет назад.

Молодые сотрудники вневедомственной охраны отметили большую значимость подобных информационных мероприятий и поблагодарили работников музея за емкую и познавательную экскурсию.