Сотрудники Росгвардии по Коми посетили музей истории МВД

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми посетили музей истории МВД, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Коми.
В преддверии 70-летия со дня образования подразделений вневедомственной охраны вновь поступившие на службу росгвардейцы посетили музей истории МВД по Республике Коми.
В ходе экскурсии главный хранитель фонда культурного центра МВД по Республике Коми Марина Суворова рассказала об истории службы органов внутренних дел Республики Коми, о заслуженных работниках и о подвигах сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.
Росгвардейцы познакомились с представленным в музее оружием, которое ранее находилось на вооружении стражей порядка, а также уникальными артефактами времен Великой Отечественной войны, которые многие годы собирались музеем МВД.
Особое внимание новоиспеченных сотрудников привлекла часть экспозиции, посвященная деятельности вневедомственной охраны. В ней были представлены различные средства охраны и приборы сигнализации, используемые при несении службы много лет назад.
Молодые сотрудники вневедомственной охраны отметили большую значимость подобных информационных мероприятий и поблагодарили работников музея за емкую и познавательную экскурсию.