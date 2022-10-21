Роскачество обнаружило самую качественную и натуральную лапшу быстрого приготовления

В Роскачестве проверили популярные марки лапши быстрого приготовления. Лидеры рейтинга не только сытные, но и не вредят здоровью.

Эксперты проверили несколько известных торговых марок и проверили их в лаборатории. К несчастью, высшая оценка не досталась никому, но некоторые бренды все же могут претендовать на звание лучших. Как отметили исследователи, первые места заняли марки "Анаком" и "Доширак", но и в них оказались недостатки.