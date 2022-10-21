Сыктывкарские автоинспекторы проведут массовые проверки транспорта

Столичные автоинспекторы проведут массовые проверки транспорта, сообщает ОГИБДД по Сыктывкару. В ближайшие выходные с 21 по 23 октября 2022 года на территории столицы Коми пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В пятницу 21 октября 2022 года в вечернее время сотрудники Госавтоинспекции организуют массовые проверки автотранспорта организованными группами нарядов ДПС. Целью проведения рейдовых мероприятий является пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, в первую очередь – управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения и отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами до 2 лет. За повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит уголовная ответственность.