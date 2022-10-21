В Коми с рельсов сошли четыре вагона поезда

15 октября на железной дороге в Печорском районе Коми произошло ЧП. С рельсов сошли четыре вагона поезда. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре.

По информации пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры, с рельсов сошли сразу четыре грузовых вагона. Это случилось на железной дороге общего пользования. Сейчас на участке идут восстановительные работы. В результате ЧП никто не пострадал, груз также остался в целости и сохранности.