Управляющая магазином, куда влетел автомобиль, рассказала подробности ДТП в Сыктывкаре

Управляющая магазина, куда въехал пьяный водитель на “Опеле”, рассказала изданию “Про Город Сыктывкар” о том, как произошла авария. Женщина утверждает, что мужчина едва стоял на ногах.

Напомним, 21 октября в 4:10 в Сыктывкаре произошло ДТП. Водитель 1997 года рождения за рулем “Опеля” не справился с управлением и врезался в здание на Сысольское Шоссе, 7. Пострадавших нет.



В 9 часов утра на месте аварии уже работали все сотрудники магазина. Они успели к открытию закрыть огромную дыру баннером. По словам управляющей магазином, водитель был очень пьян.



“Он даже не отключился, на водителе нет ни царапины. Он в стельку пьяный был”, – добавила управляющая магазином.

Также сыктывкарка заявила, что ночью после ДТП ее сразу вызвонили, после чего она моментально приехала в магазин.