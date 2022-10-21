Управляющая магазином, куда влетел автомобиль, рассказала подробности ДТП в Сыктывкаре

Управляющая магазина, куда въехал пьяный водитель на “Опеле”, рассказала изданию “Про Город Сыктывкар” о том, как произошла авария. Женщина утверждает, что мужчина едва стоял на ногах.
Напомним, 21 октября в 4:10 в Сыктывкаре произошло ДТП. Водитель 1997 года рождения за рулем “Опеля” не справился с управлением и врезался в здание на Сысольское Шоссе, 7. Пострадавших нет.
В 9 часов утра на месте аварии уже работали все сотрудники магазина. Они успели к открытию закрыть огромную дыру баннером. По словам управляющей магазином, водитель был очень пьян.
“Он даже не отключился, на водителе нет ни царапины. Он в стельку пьяный был”, – добавила управляющая магазином.
Также сыктывкарка заявила, что ночью после ДТП ее сразу вызвонили, после чего она моментально приехала в магазин.
“Пока про последствия мы еще не до конца понимаем. Нам сейчас самое главное закрыть периметр. Потому что, вы понимаете, сигнализация работать не будет. Поэтому у меня сейчас и сварочные работы идут, созвонились с оконщиком, чтобы изготовить стекло. Ущерб, когда мы с ним определимся, естественно, будет оплачивать водитель. Повредилась также продукция магазина”, – поделилась управляющая.
По словам очевидцев, перед аварией за водителем велась погоня сотрудниками ГИБДД.