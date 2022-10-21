В Сыктывкаре обсудили реконструкцию столичного аэропорта, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми.

В рамках рабочей встречи и.о. министра экономического развития и промышленности Республики Коми Евгений Пономаренко посетил АО «Комиавиатранс». Вместе с генеральным директором компании Юрием Скрипиным обсудили развитие аэропортовой инфраструктуры региона и вопросы по реконструкции сыктывкарского аэропортового комплекса имени П. А. Истомина.

В настоящее время аэропортовый комплекс нуждается в реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, перрона, а также в приобретении и замене технических средств обеспечения транспортной безопасности, исходя из требований, предъявляемых к аэродромам.