Республику Коми оштрафовали за свалки больше чем на миллион рублей с 2017 года

С 2017 года за свалки на землях сельхозназначения в Республике Коми наложено штрафов на сумму более 1,3 млн рублей, сообщает Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в рамках осуществления федерального государственного земельного надзора на землях сельскохозяйственного назначения на территории Республики Коми начиная с 2017 года выявлено 46 несанкционированных свалок отходов ТКО на обшей площади 32 га.