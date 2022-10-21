Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Республику Коми оштрафовали за свалки больше чем на миллион рублей с 2017 года

Республику Коми оштрафовали за свалки больше чем на миллион рублей с 2017 года

С 2017 года за свалки на землях сельхозназначения  в Республике Коми наложено штрафов на сумму более 1,3 млн рублей, сообщает Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в рамках осуществления федерального государственного земельного надзора на землях сельскохозяйственного назначения на территории Республики Коми начиная с 2017 года выявлено 46 несанкционированных  свалок отходов ТКО на обшей площади 32 га.

В целях устранения нарушений и приведения земель в соответствии с их разрешенным использованием Управлением было выдано 46 предписаний об устранении нарушений требований земельного законодательства. Вынесено 46 постановлений об административных правонарушениях за нарушения, связанные с размещением несанкционированных свалок отходов ТКО.

Наложено административных штрафов на общую сумму 1,377 млн руб. 

По состоянию 1 октября 2022 года собственниками земельных участков и виновными лицами проведены мероприятия по ликвидации 44 несанкционированных свалок  на общей площади 31,5 га. 

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости