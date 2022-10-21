Почти 12 тысяч школьников из Республики Коми прошли «Урок цифры» Сбера

«Наша задача – показать ребятам, что искусственный интеллект – это не скучно и не сложно, а увлекательно и интересно. «Урок цифры» расширяет понимание школьников, что предпринимательством можно начать заниматься уже сейчас, используя такие инструменты как искусственный интеллект».

«Уроки цифры становятся уже хорошей осенней традицией. Мы видим, как ребята вовлекаются в обсуждение, задают много вопросов о том, какие задачи может решать искусственный интеллект. Есть блеск в глазах и желание узнать больше. Для нас это главная мотивация. Возможно, в скором будущем эти ребята придут в молодежный акселератор Сбера и покажут свои стартапы, а начало им будет положено вот такими цифровыми уроками».

На «Уроках цифры» школьники познакомились с понятием «технологические стартапы», узнали первые шаги при их создании и погрузились в цифровой мир.

« Урок цифры » Сбера на тему искусственного интеллекта в стартапах прошли почти 12 тысяч школьников из Республики Коми, всего количество слушателей по СЗФО превысило более 200 тысяч.

В общей сложности в России и за рубежом на занятиях от Сбера побывало почти два миллиона слушателей .

Урок на тему «Искусственный интеллект в стартапах» стартовал в сентябре 2022 года в рамках всероссийской образовательной акции в поддержку задач федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Он разработан командой Академии искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке молодёжного акселератора Сбера и Sber AI. Он состоит из вводной видеолекции и интерактивного тренажёра, задания которого позволяют в игровой форме получить информацию об использовании различных технологий ИИ, таких как компьютерное зрение, обработка естественного языка и предиктивная аналитика на основе больших данных. Уровень сложности тренажёра можно выбирать в зависимости от возраста учащегося.

«Урок цифры» ориентирован на школьников 1–11 классов, а также их родителей и педагогов. Цель урока — познакомить аудиторию с понятием технологического стартапа и рассказать об основных этапах создания и развития наукоёмкого бизнеса: от поиска идеи до масштабирования продукта.