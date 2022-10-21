Девам не стоит опускать руки, а Скорпионам думать о плохом: гороскоп на 21 октября

Овнам не стоит много времени уделять негативу. Астрологи говорят, что вам пора сменить круг общения, чтобы не выслушивать сплетни и плохие новости. В этот день вы будете выплескивать свои отрицательные эмоции, но сделать это лучше не на окружающих людей, а направить энергию в нужное русло: займитесь спортом или искусством, покричите в поле или побейте грушу. Так точно станет легче.

Прекрасный день у Тельцов. Все, к чему бы вы не притронулись, будет расцветать и благоухать, поэтому этим нужно обязательно воспользоваться. Начните с самого сложного, потому что 21 октября у вас будет слишком много энергии и активный мозговой процесс. Главное – не бояться. Идите вперед и тогда точно все получится.

Близнецы

Не самое лучше время для покупок. Близнецы в этот день могут потерять все свои вложения, поэтому попробуйте повременить с вещицами, которые явно вам не сильно нужны. Специалисты утверждают, что даже маленькая оплошность с переводами может привести к краху: вы останетесь без копейки в кармане.

Рак

Ракам нужно будет проявить инициативу, чтобы достичь успеха. Не отказывайтесь от предложений по работе. Скорее всего, это будет вашим шансом изменить свое материальное положение.

Лев

Львы стремятся покорить мир своими талантами. Астрологи говорят, что ваша мотивация приведет к значительным изменениям. Точно известно, что в жизни появятся новые успешные люди, благодаря которым ваш статус и репутация станут меняться на глазах, конечно же, в лучшую сторону.

Дева

Не стоит опускать руки. Звезды шепчут, что из-за простеньких проблем Девы начинают постепенно сдаваться. Отбросьте все сомнения. Успех поджидает вас уже за углом, достаточно только сделать шаг.

Весы

Весам следует уделить время своему организму. Выберетесь на день в больницу, чтобы проверить свое здоровье и выяснить причины недомогания. Да, все знают, что Весы не могут просто так оставить свое рабочее место и не явиться, но помните, что вы должны стоять на первом месте. Поверьте, ваш организм скажет «спасибо».

Скорпион

Особенный день у Скорпионов. Все, о чем бы вы не подумали, мгновенно произойдет, причем самым неожиданным для вас способом. Поэтому смело загадывайте самые большие и долгожданные желания, они обязательно сбудутся. Но есть загвоздка: запрещается впускать в свою голову плохие мысли, ведь и эти мысли начнут превращаться в реальность.

Стрелец

У Стрельцов дела идут в гору: хорошее положение на работе, рядом с вами любящие люди, друзья и приятели, которым вы запросто можете довериться. Но несмотря на все в вашей жизни произойдет нечто неприятное. Астрологи предполагают, что вас могут подставить, причем сделают это так, что вы даже и не узнаете, но поймете по взглядам и отношению окружающих.

Козерог

Для Козерогов день быть не совсем простым. С самого утра на ваше настроение повлияет атмосфера в семье, предполагается, что случиться конфликт, который приведет к разладу. На работе не самым лучшим образом вас встретят коллеги, а начальство и вовсе завалит задачами. Не стоит переживать по этому поводу. Все трудности – временные, поэтому не вешайте нос.

Водолей

Водолеи 21 октября могут расслабиться и провести день в тишине и покое. Приготовьте любимую еду, включите фильм и проведите время лениво. Звезды настаивают, что вам нужен отдых и комфорт, который придаст заряд энергии для следующей рабочей недели.

Рыбы

Рыбам покажется, что они устроились работать няней в детский сад. Специалисты утверждают, что весь день рядом с вами будут кружить дети, требующие внимание. Смех, слезы и истерики будут сопровождать вас на протяжении суток. Несмотря на это, вам понравиться играть с малышами и находить с ними общий язык.