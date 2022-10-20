Итальянец в Ижме, миллионер в Сыктывкаре: какие шоу снимали в Коми для федерального ТВ

Федеральное телевидение уже несколько раз приезжало в Республику Коми, чтобы снять шоу с местным колоритом. “Про Город Сыктывкар” собрал пятерку интересных тв-шоу, которые снимали в Коми за последние пять лет.

Летом 2018 года съемочная группа главного канала в стране посетила Корткеросский район. А именно — фестиваль кузнечного мастерства “Кöрт Айка”. Тогда проходил юбилейный пятый праздник. В течение нескольких дней съемочная группа записывала гармонистов и местные музыкальные корткеросские коллективы. Общались тогда с ними, а иногда и пускались в пляс, заслуженные артисты России Анастасия и Захар Заволокины. Первый канал посвятил этому самобытному празднику несколько эфиров в 2018 году – 18 и 25 августа.

“Поедем-поедим”, НТВ (2020)

Зимой 2020 года в Ижме прошла съемка нового выпуска программы “Поедем-поедим”. Посетил тогда нашу республику ведущий Федерико Арнальди. Он отметил особый национальный колорит, который очень проявляется в ижемцах. Среди блюд, которые местные жители предложили иностранному ведущему, оказались жареные щечки оленя, кровянные блины и морошка. И все они ему понравились.

В конце выпуска ведущий пытался уговорить ижемок на исполнение рэпа, но дамы оказались непреклонны и воздержались от такой затеи. Тогда ведущий подчеркнул всю строгость их нравов.

“Ижемцы. Хорошо там, где ты есть. Земля Людей”, телеканал “Культура” (2021)

Ижемский район республики особо привлекает федеральных телевизионщиков. Так, чуть менее чем через год после съемочной группы канала НТВ с их кулинарной программой, осенью 2020 года, в гости к ижемцам пожаловал телеканал “Культура”. Видимо, ижемцы очень удивили всю Россию своей самобытностью. Новый эпизод из цикла программ “Земля людей” команда проекта посвятила коренным жителям района.

Тогда в документальной программе более тщательно затронули традиции, промыслы и культуру коми ижемцев. В центре сюжета фильма – судьбы жителей района. Эфир программы состоялся 13 марта 2021 года. Через неделю передача того же цикла вышла и о самобытном Удорском районе.

“Секретный миллионер”, телеканал “Пятница” (2021)

К концу 2021 года в столицу Коми приезжала съемочная группа телеканала “Пятница” для нового выпуска проекта “Секретный миллионер”. Суть передачи в том, что в определенный город приезжает состоятельный человек, который скрывает свое финансовое положение, а после общается с людьми, чтобы узнать, кому нужна помощь. В рамках этого выпуска в Сыктывкар приехал Вячеслав Шарк. В течении программы он успел познакомиться с местным диджеем, известным как “Меломан”, девушкой-инвалидом Аленой Фоминской и Ольгой Козловой, которая борется с опухолью.

К финалу передачи секретный миллионер рассказал о своем финансовом достатке и подарил героям выпуска щедрые призы почти на шесть миллионов рублей. Эфир программы вышел 27 декабря на телеканале “Пятница”.

“Мужики”, Телеканал Russia Today Россия (2022)

В начале 2022 года в разных телеграм-каналах стали писать о том, что в столицу Коми приехала съемочная группа одного из самых известных новостных телеканалов. Тогда еще мало кто подозревал, что именно в Сыктывкаре решили снять пилотный выпуск программы, которая будет посвящена, как заявляют в RT, “главным мужчинам России”. Уже 10 марта зрители телеканала увидели первый эпизод и он оказался про нынешнего главу Республики Коми Владимира Уйбу.

В рамках почти часовой программы губернатор рассказал подробности о своей личной жизни, которые раньше никому не были известны. Также съемочная группа побывала на рабочем месте главы и узнала все рабочие трудности, которые приходится преодолевать Владимиру Уйбе. В выпуске губернатор подчеркнул свою любовь к Коми, рассказал о времяпровождении с семьей на лыжах и про подледную рыбалку. Сейчас у выпуска на видеохостинге почти 250 тысяч просмотров.

