Раскрыта тайна бомбоубежищ в Коми: хватит ли их на всех

В Коми обсудили вопрос бомбоубежищ и их подготовки. На заседании рассказали, сколько видов их существует и как идет работа по подготовке укрытий в республике.

По словам главы Комитета по ГО и ЧС Александра Бурцева, в регионе существуют убежища от радиации, осколков, ударной волны и химоружия. Противорадиационное убежище устроено таким образом, что избыточное давление не позволяет поступать внутрь зараженному воздуху. Оно же обеспечивает защиту от ракет и бомб.