Раскрыта тайна бомбоубежищ в Коми: хватит ли их на всех

В Коми обсудили вопрос бомбоубежищ и их подготовки. На заседании рассказали, сколько видов их существует и как идет работа по подготовке укрытий в республике.
По словам главы Комитета по ГО и ЧС Александра Бурцева, в регионе существуют убежища от радиации, осколков, ударной волны и химоружия. Противорадиационное убежище устроено таким образом, что избыточное давление не позволяет поступать внутрь зараженному воздуху. Оно же обеспечивает защиту от ракет и бомб.
Сейчас идет подготовка убежищ, а ведомство проводит ревизию укрытий и их передачу, в случае необходимости, в собственность республики. Как подчеркнул Александр Бурцев, готовых убежищ сегодня убежищ достаточно для выполнения задач по гражданской обороне.
Депутаты также предложили совершить совместный выезд на одно из эталонных бомбоубежищ, чтобы чиновники могли сравнить их с теми, которые находятся в городских округах.