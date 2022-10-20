В Роскачестве назвали лучший стиральный порошок, идеально выводящий любые пятна

Эксперты Роскачества назвали самые качественные и эффективные марки стиральных порошков. В ходе экспериментов, специалистам пришлось испачкать много одежды, а методы загрязнения были самыми разными: использовались жир, вино, ржавчина и даже кровь.

Лидеры определились почти сразу, но разные порошки оказались эффективны в разных ситуациях. Так, с чернилами лучше всего борются Meine Liebe и Sarma, Bio Mio и Cj Lion Beat Drum, Amway и Burti COLOR. Ржавчину с легкостью вывели лишь две марки — Persil и Butri COLOR.