23-летний житель Коми не смог доказать незаконность мобилизации

В Сыктывкаре рассмотрели заявление 23-летнего жителя Коми, который пытался доказать незаконность своей мобилизации. Он настаивал на том, что в военкомате даже не пытались выяснить, какими заболеваниями он страдает и ссылался на отсутствие медкомиссии.

Как рассказали в пресс-службе городского суда столицы Коми, молодой человек прибыл в военкомат 6 октября, но, вопреки его ожиданиям, там не стали выяснять, какими недугами он страдает. Сам же он отслужил в армии в 2018-2019 годах и имел категорию годности А. В военкомате парня попросили вернуться с вещами 9 октября, но в назначенный день он не явился.