Сбер вошёл в лидеры нового ESG-индекса

Сбер вошёл в число лидеров нового ESG-рейтинга, который подготовили РБК и рейтинговое агентство НКР. Эксперты включили банк в группу с самыми высокими ESG-показателями — 460–800 баллов. Хороший результат показал и СберНПФ: 340–459 баллов, уровень выше среднего.

Итоговый ESG-балл каждой компании складывался из суммы трёх составляющих: экология (Environmental, E), общество (Social, S) и корпоративное управление (Governance, G).

С точки зрения экологии учитывалось, сколько вредных веществ выбрасывают компании, как используют природные ресурсы, сколько инвестируют в природоохранные технологии и многое другое. Дополнительно для банков и страховых компаний — сформирован ли зелёный кредитный портфель, какие преимущества и льготы предлагаются зелёным клиентам.

В социальной сфере эксперты обращали внимание на то, как соблюдаются трудовые нормы и права сотрудников, меры социальной защиты персонала, условия для работников с особыми потребностями, текучесть кадров и другие аспекты.

В корпоративном управлении первоочередное значение имели ESG-документы, регламенты по предотвращению конфликта интересов и антикоррупционные практики.