Тамара Глоба дала обнадеживающий прогноз на 2023 год только трем знакам зодиака

Тамара Глоба предрекает, что новый 2023 год станет самым сложным в последней тройке лет — 2021, 2022 и 2023. Однако астролог дала позитивный прогноз некоторым знакам зодиака, назвав их избранниками судьбы, добавив, что, несмотря на всеобщий упадок, этих везунчиков будет ждать успех. Так о ком же речь?

Новые выгодные перспективы в 2023 году откроются перед Овнами. Так, представители этого зодиакального круга смогут получить дополнительное образование или повысить квалификацию. Самое главное — их ждет денежная удача. А 2023 год станет лучшим временем для крупных покупок, таких как недвижимость.