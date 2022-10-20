На некоторых заправках Коми подешевел бензин почти на три рубля

В Сыктывкаре подешевел бензин. На некоторых заправках цены на топливо упали почти на три рубля.
Компания "ЛУКОЙЛ"
АИ-92 — 46,07 рублей — без изменений
АИ-95 — 49,27 рублей — без изменений
ДТ — 55,41 (было 55,11 рублей) — подорожал на 0,3 копейки
"Движение Коми"
АИ-92 — 42,99 рубля (было 45,55 рублей) — подешевел на 2,56 рубля
АИ-95 — 45,99 рублей (было 48,55 рублей) — подешевел на 2,56 рубля
ДТ — 69,99 рублей (было 55,77 рублей) — подорожало на 14, 22
Компания "2000" (цена от 20 литров)
АИ-92 — 41,90 рубль (было 44,00 рублей) — подешевело на 2,1 рубля
АИ-95 — 44,90 рублей (было 47,00 рублей) — подешевело на 2,1 рубля
ДТ — 55,00 рублей — без изменений.