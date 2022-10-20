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На некоторых заправках Коми подешевел бензин почти на три рубля

На некоторых заправках Коми подешевел бензин почти на три рубляФото из архива "Pro Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре подешевел бензин. На некоторых заправках цены на топливо упали почти на три рубля.

Компания "ЛУКОЙЛ"

АИ-92 —  46,07 рублей —  без изменений

АИ-95 —  49,27 рублей — без изменений

ДТ —  55,41 (было 55,11 рублей) — подорожал на 0,3 копейки

"Движение Коми"

АИ-92 —  42,99 рубля (было 45,55 рублей) —  подешевел на 2,56 рубля

АИ-95 — 45,99 рублей (было 48,55 рублей) — подешевел на 2,56 рубля

ДТ — 69,99 рублей (было 55,77 рублей) — подорожало на 14, 22

Компания "2000" (цена от 20 литров)

АИ-92 —  41,90 рубль (было 44,00 рублей) —  подешевело на 2,1 рубля

АИ-95 —  44,90 рублей (было 47,00 рублей) —  подешевело на 2,1 рубля

ДТ — 55,00 рублей — без изменений.

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