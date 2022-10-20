Гастроэнтеролог Коми рассказала, какой важный анализ нужно сдать при проблемах с желудком

Ежегодно в России проходит Неделя здорового питания. Врачи утверждают: принципы здорового питания нужно соблюдать не только для того, чтобы не поправляться, но и для профилактики более серьезных проблем со здоровьем. А выявить факторы риска болезней желудка поможет регулярная диспансеризация. О том, как не допустить заболевания желудка, о методах диагностики и здоровом рационе рассказала главный внештатный специалист-гастроэнтеролог Минздрава Республики Нина Тудос.

По каким причинам развиваются болезни желудка и какие тенденции наблюдаются в республике?

"В большинстве случаев причинами развития болезней желудка являются бактерии хеликобактер пилори, стресс, курение, ожирение, алкоголь, неправильное питание. Заболевания желудка относятся к числу наиболее часто встречающейся патологии среди населения. К сожалению, за последние десять лет показатели заболеваемости остаются неизменно высокими как в России, так и в республике. Язвенная болезнь занимает второе место среди причин инвалидности и потери трудоспособности среди взрослого населения".

Какие методы позволяют диагностировать заболевания желудка?