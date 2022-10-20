Гастроэнтеролог Коми рассказала, какой важный анализ нужно сдать при проблемах с желудком

Ежегодно в России проходит Неделя здорового питания. Врачи утверждают: принципы здорового питания нужно соблюдать не только для того, чтобы не поправляться, но и для профилактики более серьезных проблем со здоровьем. А выявить факторы риска болезней желудка поможет регулярная диспансеризация. О том, как не допустить заболевания желудка, о методах диагностики и здоровом рационе рассказала главный внештатный специалист-гастроэнтеролог Минздрава Республики Нина Тудос.
По каким причинам развиваются болезни желудка и какие тенденции наблюдаются в республике?
"В большинстве случаев причинами развития болезней желудка являются бактерии хеликобактер пилори, стресс, курение, ожирение, алкоголь, неправильное питание. Заболевания желудка относятся к числу наиболее часто встречающейся патологии среди населения. К сожалению, за последние десять лет показатели заболеваемости остаются неизменно высокими как в России, так и в республике. Язвенная болезнь занимает второе место среди причин инвалидности и потери трудоспособности среди взрослого населения".
Какие методы позволяют диагностировать заболевания желудка?
"Видеогастродуоденоскопия на сегодняшний день является наиболее эффективным и точным методом диагностики различных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Такой метод позволяет врачу определить состояние пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Если человека тревожат частая рвота, тошнота, боли в желудке, снижение аппетита и изжога, рекомендуется пройти эту процедуру".
Как не допустить развитие язвы желудка и двенадцатиперстной кишки?
"Прежде всего необходимо соблюдать правильный режим труда и отдыха, стараться избегать сильных стрессовых ситуаций, полноценно высыпаться. Не принимать бесконтрольно нестероидные противовоспалительные препараты, такие как, диклофенак, ибупрофен, аспирин и другие, гормоны, они могут нанести непоправимый вред слизистой оболочке желудка. Все препараты должны приниматься по назначению врача".
"Если уже имеются неприятные симптомы заболеваний желудка, то нужно записаться на обследования на хеликобактер пилори. Это группа бактерий, которые часто являются причиной различных желудочных патологий, в том числе гастрита, язвы, рака желудка и кишечника. Современная медицина использует несколько методик, чтобы выявить инфекцию: С-13 уреазный дыхательный тест, анализ крови на антитела, анализ кала на антиген. При выявлении врач выберет оптимальную схему лечения для конкретного пациента".
Какой рацион нужно соблюдать для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта?
"Нежелательно пропускать приёмы пищи, особенно завтраки. Полезно будет снижение употребления жирной, копчёной, жареной, солёной пищи. Старайтесь увеличить в рационе содержание клетчатки: овощи, фрукты и другое. Употребляйте больше грубоволокнистой пищи, свежих салатов, старайтесь использовать при готовке пищи меньше уксуса и подобных ему компонентов. По возможности желательно отказаться от алкоголя или свести его потребление к минимуму. Попробуйте ограничить употребление газированных напитков и кофе. Больше двигайтесь".