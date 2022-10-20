Названа пища, которая вытягивает из человека энергию

Причиной упадка сил в некоторых случаях может быть пища, которую потреблял накануне человек. Ученые провели исследование и составили список продуктов, съев которые можно почувствовать сильную усталость.



Красное мясо



Оно является постоянным объектом споров и исследовательской работы ученых. Но до сих пор не обнаружены убедительные факты абсолютного вреда или пользы мяса. Тем не менее, специалистам удалось точно определить, что после употребления красного мяса уровень энергии человека заметно снижается. Причина этого кроется в том, что организму крайне трудно переваривать продукт, потому он направляет на это большую часть своих сил. По этой причине, если человек страдает от нехватки сил после приема пищи, лучше ограничить потребление мяса.



Сладости



Продукты, содержащие в большом количестве сахар, помогают улучшить настроение и почувствовать заряд бодрости. Но, увы, этот эффект продлится не долго, после чего наступит упадок сил и ухудшение эмоционального состояния. Это связано с тем, что сахар провоцирует резкий рост инсулина, который контролирует уровень сахара в крови.



Белый хлеб



Эффект, который оказывает хлеб на организм, аналогичен влиянию сладкого. У человека повышается показатель сахара в крови, потому уже в скором времени после приема пищи, он сталкивается с отсутствием энергии.



Пища быстрого приготовления



Так называемый фастфуд богат жирами, которые существенно уменьшают запас энергии человека. Организм тратит много сил на переваривание жиров, и помимо нехватки энергии, человек столкнется с тяжестью в желудке. Особенно опасно употреблять фастфуд летом, когда на улице стоит жаркая погода.



Алкоголь



Человеческий организм воспринимает спиртное, как яд, от которого необходимо как можно быстрее очиститься. Но процесс этот непростой и достаточно длительный. Потому значительная часть энергии будет направляться на выведение алкоголя из организма, а сил на другие занятия у человека не останется.



Кофе



Одна чашка этого напитка с утра не причинит вреда здоровью. Тем не менее, злоупотребление кофе приведет к перенасыщению кофеином, и вместо бодрости и прилива энергии, человек будет ощущать, как всего силы иссякают.