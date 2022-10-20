В ДТП на трассе в Коми водителю оторвало ключицу

19 октября в Сыктывдинском районе произошла жесткая авария, в которой сильно пострадал водитель. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По информации УГИБДД Коми, это случилось около в 17:08. Мужчина 1966 года рождения за рулем легковушки ВАЗ ехал по трассе Чебоксары — Сыктывкар. На 771 километре дороги он не справился с управлением своим авто и вылетел на встречку , где на полном ходу влетел в фургон Mercedes-Benz с прицепом.