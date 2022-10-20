Повар из Сыктывкара анонимно рассказал, о курении на кухне и блюдах из просрочки

“Вообще, конечно, было. Ведь в некоторых достойных заведениях поварам обязательно нужно пробовать то, что они готовят. Так сказать, "снять пробу".

Кусочничали ли вы во время работы?

“Раньше любил, когда только начал этим заниматься. Сейчас на автомате все происходит. Но, когда хорошее настроение, конечно, все получается в разы лучше”.

20 октября отмечается Международный день повара. Его празднуют в 70 странах мира, в том числе и в России. Корреспондент портала “Про Город” в честь праздника задал 10 глупых вопросов одному из поваров Сыктывкара. Он согласился ответить анонимно.

“Из просрочки — никогда. Сейчас сроки годности не успевают подходить, так как заказываем продуктов немного. Так требует регламент заведений”.

Готовили ли вы когда-нибудь из просрочки или из продуктов, у которых уже истек срок годности?

Готовили ли вы когда-то без перчаток на работе?

“Да. И в этом нет ничего плохого. Допустим, раскладку теста для пиццы в перчатках не сделать от слова совсем”.

Роняли ли вы заготовки или продукты на пол, а потом из них готовили?

“Продукты ронять случалось, конечно, но нечасто. Но, чтобы готовить из грязных продуктов — никогда”.

Постоянно ли ваше рабочее место остается чистым?

“Конечно же, нет. Но по возможности стараемся держать его в чистоте. Бывало, что рабочее место было на пять из десяти”.

Разводили ли вас клиенты?

“Было пару раз. Были заказы и на крупные суммы и нет. Покупатель просил курьера по пути к нему заехать в магазин, что-то купить и заодно закинуть деньги то ли на телефон, то ли на карту, с предлогом, что по приезду тот все переведет обратно. Конечно, никто на такое уже не ведется. Ну и, конечно, по приезду курьера никто дверь не открывает или говорят, что впервые видят доставку и вообще ничего не заказывали. Мошенники заказывают на другие адреса. В нашей компании, допустим, есть целый список номеров, подобных "клиентов". В итоге еда потом списывается и благополучно съедается на кухне персоналом”.

Курили ли вы когда-нибудь на кухне?

“Нет, никогда”.

Готовили ли вы когда-то пьяным?

“Я довольно долгое время уже совершенно не пью. Но, такой косяк был лет пять назад. В пьяном состоянии работается очень медленно и дискомфортно”.

Облизывали ли вы когда-то ложку, а потом ей же продолжали готовить?