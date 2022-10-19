Женщины в Сыктывкаре объединились и бесплатно шьют одежду для мобилизованных

Владелица одного из сыктывкарских ателье собрала вокруг себя неравнодушных женщин и начала шить вещи для мобилизованных. Любой товар можно приобрести бесплатно, достаточно только показать повестку или контракт. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” пообщался со швеями и узнал, почему они объединились.

В ателье “Модистка” несколько сыктывкарок собираются каждый день, чтобы сшить необходимую одежду для мобилизованных.

“Мы начали шить из своей ткани. Брали все материалы из темных тонов. Потом у нас ткань начала заканчиваться и мы объявили сбор средств на ткани в нашей группе. И люди откликнулись”, — сообщила владелица ателье Наталия Сидорова.

Сыктывкарки шьют вещи первой необходимости: балаклавы, шапки, лонгсливы, футболки, термобелье.