Женщины в Сыктывкаре объединились и бесплатно шьют одежду для мобилизованных

Владелица одного из сыктывкарских ателье собрала вокруг себя неравнодушных женщин и начала шить вещи для мобилизованных. Любой товар можно приобрести бесплатно, достаточно только показать повестку или контракт. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” пообщался со швеями и узнал, почему они объединились.
В ателье “Модистка” несколько сыктывкарок собираются каждый день, чтобы сшить необходимую одежду для мобилизованных.
“Мы начали шить из своей ткани. Брали все материалы из темных тонов. Потом у нас ткань начала заканчиваться и мы объявили сбор средств на ткани в нашей группе. И люди откликнулись”, — сообщила владелица ателье Наталия Сидорова.
Сыктывкарки шьют вещи первой необходимости: балаклавы, шапки, лонгсливы, футболки, термобелье.
“Когда мы увидели, что наши мальчики мобилизованные пошли практически раздетые, мы поняли, что надо что-то делать. И практически сразу после объявления частичной мобилизации начали шить. Мы уже сшили очень много. Балаклав больше 50, наборов шапка и балкалва — больше 100. Мы выбираем только качественные нитки и ткани. Мальчики приходят и выбирают сами все, что нужно”, — отметила Наталия.
По словам женщин, несмотря на то, что все бесплатно, резервисты берут только то, что им нужно.
“Мы все отдаем бесплатно. Мобилизованные приходят и берут только то, что нужно. Не гребут все подряд. Например, мы предлагали одному мальчику носки, а он сказал, что у него есть, оставьте другим. Для того, чтобы получить у нас вещи, нужно показать повестку или контракт”, — объяснила женщина.
В ателье сыктывкарцы начали приносить носки, долгохранящуюся еду и лекарства.
“Мы закупили много носков, поясов теплых, стельки и знакомые начали приносить сгущенку, лекарства, кофе. Кто-то сам связал носки и принес. Сработало сарафанное радио, люди начали приносить что-то. Кто, что сможет”, — рассказала сыктывкарка.
За помощью к женщинам приходят ежедневно.
“К нам часто приходят. В первый день по пять-шесть раз приходили. Сейчас, у тех, кто был в первых потоках, приходят жены и мамы, которые летят в Питер и отвозят им вещи”, — пояснила владелица ателье.
В ателье все девочки работают добровольцами.
“Каждый день приходят минимум шесть человек и шьют за бесплатно. С утра до вечера. Пишут мне через группу и говорят, что хотят помочь. Приходят все девочки уже с опытом шитья, а кто не умеет, тот делает выкройки. Мы работаем за идею, чтобы быстрее закончилась спецоперация и все вернулись домой”, — отметила женщина.
Многие неравнодушные сыктывкарцы предлагают деньги за одежду.
“Приходят мамы с сыновьями и они сами готовы заплатить, чтобы помочь. Сейчас очень взлетели цены на флис. Нам родственники переводят деньги на ткань”, — прокомментировала Наталия.
Алена Михайлова часто приходит в ателье, чтобы помочь швеям.
“Я пришла помочь. Я могу шить, поддержать девчонок, пошутить, они такие раз и на таком бодром духе сошьют еще несколько вещей. Я всех призываю, чтобы помогли кто, чем может. Шить не можете, поговорить не можете, ничего не можете, значит, денег дайте”, — прокомментировала женщина.
Швеи пытаются поддержать и взбодрить каждого мобилизованного, кто к ним пришел.
“Кто-то приходит с повесткой, весь дрожит, напряжен и переживает. А мы тут их одеваем, говорим “Счастливого пути” и человек как будто меняется, ему становится веселее. Он начинает думать, что он нужен и его ждут”, — отметила Алена.
Если вы тоже хотите помочь нашим резервистам, то напишите куратору в группу ателье “Модистка”.