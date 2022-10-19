В Сыктывкаре волонтеры доставили жене мобилизованного детские вещи и подарки

Волонтеры принесли жительнице Сыктывкара вещи для маленьких детей и подарки. Ее мужа призвали по мобилизации, а выплаты придется потратить на кредиты, и это при двух детях, одному из которых 10, а второму — 1,7.

На просьбу откликнулись в Волонтерском центре "Единой России". К тому же оказалось, что в день доставки у Светланы — так зовут героиню истории — был день рождения. Руководство узнало об этом и решило вручить ей не только детские и канцелярские принадлежности, но и подарки с тортом и цветами.