За 2022 год жители СЗ вложили в два раза больше денежных средств в металлические счета

С января по сентябрь 2022 года клиенты Северо-Западного банка Сбербанка приобрели обезличенные металлические счета (ОМС) на сумму 2 млрд рублей . Это в два раза больше , чем за аналогичный период прошлого года. В количественном выражении прирост составил 50% . Половина открытых с начала года счетов приходится на Санкт-Петербург.

В лидерах по объёму денежных средств, вложенных в драгметаллы в обезличенной форме, – Санкт-Петербург, Калининградская и Ленинградская области, а также Республика Коми.