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Сбер научит вести «Бизнес без долгов»

Сбер научит вести «Бизнес без долгов»Фото Sber

Сбер запустил новый сервис «Бизнес без долгов», который помогает бизнесу избежать рисков задержки платежа.

В сервисе множество важных функций. В нём можно проверить, не является ли новый контрагент фирмой-однодневкой. Удобно отслеживать финансовое здоровье поставщиков и контролировать, как поступают от них деньги, взыскивать дебиторскую задолженность до, во время или после суда. В результате сокращаются кассовые разрывы, а средства быстрее возвращаются в оборот.

Сервис будет полезен бизнесу, который находится на любом этапе развития, оказывает услуги, производит или продаёт товары, сдаёт объекты в аренду, работает с отсрочкой платежа или за аванс.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка:

Чем больше у предприятия контрагентов, тем сложнее контролировать взаиморасчёты. Когда поставщики не платят, компания теряет прибыль и оборотные средства. Поэтому мы придумали высокотехнологичный сервис "Бизнес без долгов". С ним легко управлять дебиторской задолженностью на всех стадиях, не приходится нанимать дополнительных сотрудников в штат. Так мы помогаем бизнесу сберегать и деньги, и время, и нервы: "Бизнес без долгов" предотвращает проблемы ещё до того, как они возникнут.

Сервис доступен в веб-версии интернет-банка СберБизнес. Подписку можно прервать или возобновить в любой момент. Чтобы авторизоваться, достаточно ввести СберБизнес ID — учётную запись, которая исключает утечку данных и не требует запоминать разные пароли.

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