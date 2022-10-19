Сбер научит вести «Бизнес без долгов»

Сбер запустил новый сервис «Бизнес без долгов», который помогает бизнесу избежать рисков задержки платежа.

В сервисе множество важных функций. В нём можно проверить, не является ли новый контрагент фирмой-однодневкой. Удобно отслеживать финансовое здоровье поставщиков и контролировать, как поступают от них деньги, взыскивать дебиторскую задолженность до, во время или после суда. В результате сокращаются кассовые разрывы, а средства быстрее возвращаются в оборот.

Сервис будет полезен бизнесу, который находится на любом этапе развития, оказывает услуги, производит или продаёт товары, сдаёт объекты в аренду, работает с отсрочкой платежа или за аванс.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: