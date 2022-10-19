Ожидаемая продолжительность жизни россиян снизилась

Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 3,3 года за два года пандемии новой коронавирусной инфекции, заявила замдиректора департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина.

"К сожалению, пандемия ковида нас немножко откатила назад, и за последние два года мы суммарно потеряли 3,3 года в ожидаемой продолжительности жизни", - сказала она на VII Всероссийском конгрессе онкопациентов.