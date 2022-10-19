Владимир Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в четырех новых регионах страны вводится военное положение. Соответствующий документ уже опубликован, сообщает ТАСС.
Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, с 30 сентября принятых в состав России.
"Мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях - прим. ТАСС). Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная Дума", - заявил Путин в среду на заседании Совета безопасности, которое провел в режиме видеоконференции.
Согласно законодательству, президент РФ должен незамедлительно сообщить о введении военного положения Совету Федерации и Госдуме.
Защита территориальной целостности:
"Учитывая, что против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила, в соответствии с частью 2 статьи 87 Конституции Российской Федерации и статьями 3 и 4 Федерального конституционного закона от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ "О военном положении" постановляю: вести 20 октября 2022 г. с ноля часов на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей военное положение", - говорится в тексте указа.
Правительству в соответствии с предложениями Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и Главного управления специальных программ президента РФ поручено в трехдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.