Владимир Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в четырех новых регионах страны вводится военное положение. Соответствующий документ уже опубликован, сообщает ТАСС.

Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, с 30 сентября принятых в состав России.

"Мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях - прим. ТАСС). Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная Дума", - заявил Путин в среду на заседании Совета безопасности, которое провел в режиме видеоконференции.

Согласно законодательству, президент РФ должен незамедлительно сообщить о введении военного положения Совету Федерации и Госдуме.

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