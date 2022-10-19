Смертельное ДТП в Инте, где погибло для человека, попало на видеорегистратор

Напомним, 14 октября в районе 18:00 в Инте произошло серьезное ДТП. Нетрезвый водитель за рулем “Тойоты” выехал на сторону встречного движения и сбил 50-летнего велосипедиста. После чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Велосипедист и 15-летняя девочка, которая ехала в машине, погибли. Водителем оказался 21-летний молодой человек. Он был пьян. Также в машине находились еще 18-летний и 17-летний парни и 19-летняя девушка.

19 октября в Инте состоялось прощание с обеими жертвами аварии.

Известно, что одна из пассажиров "Тойоты" попала в реанимацию. У нее разбит подбородок и рана уха. Она в сознании и уже смогла дать показания о том, как все происходило. Телефон у нее, со слов знакомых, изъяли следователи. Именно она, якобы, снимала видео на смартфон во время столкновения. Пассажир на переднем сиденье отделался ушибами. Водитель же получил перелом носа. Еще один парень, находящийся на заднем сиденье, получил перелом ключицы и разбил голову. На следующий день его перевели из реанимации в общую палату.

Как рассказывают знакомые водителя "Тойоты", его несколько дней продержали в изоляторе временного содержания, а после, в качестве меры пресечения, отправили в Воркуту в СИЗО.