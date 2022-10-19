Жительница Коми украла несколько тысяч рублей и получила тюремный срок

В Коми осудили 45-летнюю жительницу Удорского района. Ее признали виновной в краже, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Суд выяснил, что в августе 2022 года женщина попросила денег у знакомого, но получила отказ. Поэтому она,зная, когда он получает пенсию, прокралась в дом мужчины, когда он спал, и украла его карточку. С нее она сняла несколько тысяч наличных, а также купила алкоголя и еды. Всего она использовала 8,7 тысяч рублейс карты пенсионера.