Житель Коми обокрал склад с продуктами и раздавал еду прохожим

39-летний житель Сосногорска предстал перед судом за то, что обокрал помещение с продуктами. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Коми.
Это произошло на одном из дачных участков. Мужчина изрядно выпил, а затем разбил окно хранилища, проник внутрь и украл оттуда 45 банок тушенки, 30 пачек пюре, семь бутылок подсолнечного масла, две бутылки лимонада, две кастрюли и ножи. Часть награбленного он погрузил в тележку и повез домой.
По пути на него напали альтруистические настроения, и он начал раздавать еду встречным прохожим и соседям. Тележку он позже просто выбросил.
Суд признал его виновным и в качестве наказания дал мужчине год лишения свободы.