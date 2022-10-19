Житель Коми обокрал склад с продуктами и раздавал еду прохожим

39-летний житель Сосногорска предстал перед судом за то, что обокрал помещение с продуктами. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Это произошло на одном из дачных участков. Мужчина изрядно выпил, а затем разбил окно хранилища, проник внутрь и украл оттуда 45 банок тушенки, 30 пачек пюре, семь бутылок подсолнечного масла, две бутылки лимонада, две кастрюли и ножи. Часть награбленного он погрузил в тележку и повез домой.