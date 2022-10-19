В одном из районов Коми возобновили вертолетные пассажирские перевозки

В Усть-Цилемском районе возвращаются пассажирские вертолетные рейсы. Об этом сообщили в местной администрации.
Перевозки вертолетами Ми-8 будут действовать с 18 октября на весь период распутицы. Каждый вторник и четверг авиасудна будут летать по маршруту Усть–Цильма – Окунев Нос – Медвежка – Новый Бор – Ермица – Харьяга – Новый Бор – Медвежка – Окунев Нос – Бугаево – Уег – Усть-Цильма.
Отмечается, что рейсы будут также зависеть от погоды и наполняемости судна.
Напомним также, что в Сыктывкаре изменилась организация работы другого транспорта. Речь идет о речных перевозках. В связи с обслуживанием судна "Усть-Сысольск" с 11 часов утра 13 октября 2022 года речные перевозки по маршруту "Проезд Геологов — поселок Трехозерка" будут осуществлять теплоходы В-114 и "Орбита".