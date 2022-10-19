В одном из районов Коми возобновили вертолетные пассажирские перевозки

В Усть-Цилемском районе возвращаются пассажирские вертолетные рейсы. Об этом сообщили в местной администрации. Перевозки вертолетами Ми-8 будут действовать с 18 октября на весь период распутицы. Каждый вторник и четверг авиасудна будут летать по маршруту Усть–Цильма – Окунев Нос – Медвежка – Новый Бор – Ермица – Харьяга – Новый Бор – Медвежка – Окунев Нос – Бугаево – Уег – Усть-Цильма.

Отмечается, что рейсы будут также зависеть от погоды и наполняемости судна.