Заказник "Важъелью" в Коми очистили от 13 тонн изношенных шин

Нацпроект «Экология»: заказник «Важъелью» очистили от 13 тонн изношенных шин, сообщает Минприроды Коми.

Акции по уборке несанкционированных свалок старых шин в заказнике «Важъелью» проводились всё лето. Собранные шины вывозили на площадку временного хранения. Сегодня часть автопокрышек уже направлена на утилизацию на Дмитровский завод РТИ в Подмосковье – один из крупнейших в стране заводов по переработке резинотехнических изделий.

Очистка ООПТ от изношенных шин проходила в рамках национального проекта «Экология», а также благодаря экологическому проекту Nokian Eco Challenge российского шинного завода Nokian Tyres, цель которого – поиск и ликвидация свалок автопокрышек, а также отправка их на предприятия по переработке.

В разборе свалок и погрузке шин принимали участие сотрудники Минприроды Коми, Центра по ООПТ, Коми лесопожарного центра, лесничеств, эковолонтёры во главе с известным экоактивистом Человеком-пауком (Александром Чепурко), а также предприятия республики, которые безвозмездно предоставляли технику и площадки для хранения шин.