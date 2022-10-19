Оформить ипотеку Сбера через Домклик стало ещё проще

Подать онлайн-заявку через сервис Домклик на ипотеку Сбера стало ещё проще. Теперь клиентам не нужно загружать в анкету все страницы паспорта, включая пустые, как раньше. Достаточно загрузить только один разворот: вторую и третью страницы.

А если клиент зарегистрировался по Сбер ID (единая учётная запись для сервисов Сбера и партнёров) или через портал «Госуслуг», паспортные данные подтянутся автоматически, и фотографировать документ не понадобится вообще. Таким образом, Сбер всего по одному развороту паспорта предоставляет именно финальное, а не предварительное решение о выдаче ипотеки.